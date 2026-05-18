بعد العثور على جثمانها داخل شوال.. ماذا ينتظر المتهمون بقتـ.ل صغيرة أبو قرقاص؟

شهد مركز أبو قرقاص واقعة مأساوية راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بعد يوم من اختفائها ، بعدما عُثر على جثمانها داخل شوال مُلقى بأحد المصارف بقرية السحالة التابعة للمركز، في واقعة صادمة خيمت بالحزن والصدمة على أهالي المنيا .



و عقب تكثيف جهود البحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، في كشف خيوط واقعة العثور على جثمان صغيرة د بأحد المصارف المائية بقرية السحالة التابعة لمركز أبوقرقاص.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة وآخرين، للتحقيق معهم واستجوابهم بشأن الواقعة، خاصة بعد العثور على الجثمان بالقرب من منزل إحدى المشتبه بهم.

الإعدام عقوبة القتـ.ل العمد مع سبق الإصرار والترصد



وتزايدت تساؤلات المواطنين حول العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمين، بعدما تجردوا من كل معاني الإنسانية وتسببوا في إنهاء حياة طفلة بريئة بدم بارد، في جريمة أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين أهالي مركز أبو قرقاص ومحافظة المنيا بأكملها.



ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا لهؤلاء المتهمون .

عقوبة القتل العمد في القانون



يعاقب كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد بالإعدام.



و من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".



وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِرّ منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.



و يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.



و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.