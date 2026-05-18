حتحوت: استمتع بمشاهدة عبد الله السعيد في الملعب.. وأتوقع تتويج الزمالك بالدوري

محمد شريف حتحوت
رباب الهواري

أكد محمد شريف حتحوت، لاعب نادي إنبي، أن عبد الله السعيد يُعد من أفضل اللاعبين في مصر، مشيرًا إلى أنه يستمتع دائمًا بمشاهدته داخل الملعب لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية كبيرة.

وأضاف حتحوت خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن طموح فريقه يتمثل في التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر، من أجل حصد ثمرة المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم الحالي.

وتحدث لاعب إنبي عن مواجهة نادي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد خسارة الزمالك لقب الكونفيدرالية، لكنه يتوقع في النهاية تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري.

وأشار حتحوت إلى أن بيراميدز يمتلك حاليًا أقوى قائمة لاعبين في مصر مقارنة بـالأهلي والزمالك، بينما يرى في الوقت نفسه أن الزمالك يتفوق على سيراميكا من الناحية النظرية على مستوى الأسماء والإمكانات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن حلمه الأكبر في المرحلة المقبلة هو الانضمام إلى منتخب مصر لكرة القدم وتمثيل منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

بورسعيد تواصل حركات التنمية والانضباط.. تطوير شامل للميادين والمناطق السكنية

