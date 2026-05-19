حماة الوطن يقترح استحداث مادة بقانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

اقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن استحداث مادة بمشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

و تنص المادة على أن يكون لرئيس مجلس إدارة المركز بناءا على اقتراح مجلس الادارة تعديل الجداول المرفقة لهذا القانون بالاستبدال أو الاضافة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان.

وأرجع العطيفي استحداثه المادة لمنح مجلس الادارة المرونة اللازمة وإمكانية تعديل الجداول في ضوء قابلية الاشتراطات الفنية الواردة في الجداول للتحديث والتطوير في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، وهو ما لاقى قبولا لدى الحكومة ومن ثم صوت النواب بالموافقة .