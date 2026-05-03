ترامب يصعّد رغم المقترح الإيراني لإنهاء الحرب.. هل تنهار فرص الاتفاق؟.. عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي تجيب

قالت جينجر تشابمان، الباحثة السياسية وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الملفات التي يتعامل معها في الوقت الراهن.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية أن ترامب يلجأ في كثير من الأحيان إلى خطاب حاد وتدوينات عبر منصته "تروث سوشيال"، تعكس أسلوبه السياسي، إلى جانب سعيه لاحتواء الأزمات، لا سيما في ما يتعلق بتهدئة أسواق النفط ومنح الاقتصاد العالمي فرصة لالتقاط الأنفاس، في ظل معاناة العديد من الدول، سواء الحليفة أو الخصمة، من أزمة آخذة في التفاقم.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي يواجه أيضًا ضغوطًا داخلية وخارجية تدفعه نحو اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه إيران، مشيرة إلى وجود مطالب من جانب إسرائيل وبعض التيارات المتشددة داخل الكونجرس بالاستمرار في التصعيد، ليس فقط فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بل بما يتجاوز ذلك.

وفي المقابل، لفتت تشابمان إلى أن ترامب يتعرض لضغوط داخلية متزايدة بسبب تراجع التأييد الشعبي لهذه الحرب، إلى جانب حالة الغضب داخل الكونجرس، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والوقود، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطنين الأمريكيين.