لا نية لرفع أسعار المحروقات حتى يونيو.. تفاصيل تصريحات نائب رئيس الوزراء

باسنتي ناجي

أدلت الإعلامية لميس الحديدي بتصريحات موسعة حول مناخ الاستثمار في مصر، وذلك عقب إدارتها ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

وكشفت الحديدي، عبر حسابها على فيسبوك، أن الدكتور حسين عيسى قيّم مناخ الاستثمار الحالي في مصر بـ«4 من 10»، معربًا عن أمله في أن يرتفع التقييم إلى «9 من 10» بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية المستهدفة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكدت الحديدي أن الرقم فاجأها خلال الندوة، معتبرة أنه «تصريح جريء وواقعي» من مسئول اقتصادي رفيع المستوى، خاصة أنه يعكس اعترافًا بوجود تحديات حقيقية تعمل الحكومة على مواجهتها.

وأوضحت أن المشاركين في الندوة قدموا تقييمات متباينة لمناخ الاستثمار، حيث اتفق شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس، مع تقييم «4 من 10»، بينما منح وائل زيادة، رئيس زيلا كابيتال للاستثمار، تقييم «5 من 10»، في حين كان رجل الأعمال علاء السبع، الشريك المؤسس لشركة بي بي آي بارتنرز، الأكثر تشددًا بتقييم «2 من 10»، رغم اتفاق الجميع على امتلاك مصر فرصًا وإمكانات تؤهلها للوصول إلى تقييمات تتراوح بين 7 و9 درجات مستقبلًا.

وخلال الندوة، وصف الدكتور حسين عيسى وضع الدين العام بأنه «مأساوي»، مستخدمًا مصطلح “Debt Tragedy”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة تعمل على استحداث أدوات وآليات جديدة للحد من الاقتراض والتعامل مع أزمة الدين.

كما أعلن أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات قبل نهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بأسعار الوقود، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه لا توجد نية لرفع أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل، معربًا عن أمله في استمرار ذلك حتى نهاية العام، دون تقديم تعهد رسمي.

وأشار كذلك إلى أن بعض أشكال الدعم النقدي قد يبدأ تطبيقها مع نهاية العام الجاري، إلى جانب الإعلان عن إطلاق بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل، وهو البحث المسؤول عن تحديد نسب الفقر وتوزيعها الجغرافي، والذي لم يصدر منذ عام 2020.

وكشف عيسى أيضًا أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة ستصدر قبل نهاية يونيو الجاري، متضمنة خطة تنفيذ واضحة، بعدما واجهت النسخة الأولى الصادرة عام 2022 انتقادات بسبب ضعف التنفيذ.

وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليًا في مصر لإجراء المراجعة السابعة، موضحًا أن أبرز الملفات المطروحة تشمل برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى معالجة ملف الدين العام.

وفي ختام حديثها، أكدت لميس الحديدي أن الندوة شهدت نقاشات موسعة حول الفرصة الاقتصادية الكبيرة المتاحة أمام مصر حال إزالة المعوقات بشكل جاد وسريع، مشيرة إلى أن المواطن لا يجب أن يظل وحده من يتحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي، بل ينبغي أن ينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأضافت أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية شديدة الخطورة، لكنها قد تمثل في الوقت نفسه فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات القلقة في المنطقة، إذا ما تم فتح المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

