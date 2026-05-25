شبانة: خطاب اتحاد الكرة بشأن تراخيص الأندية صحيح.. والزمالك مطالب بحل أزمة القيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يواجه أزمة حقيقية تتعلق بإيقاف القيد، مشيرًا إلى وجود خطاب رسمي صادر من الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب الأندية بضرورة تسوية القضايا المالية والقانونية للحصول على رخصة الأندية المحترفة قبل يوم 31 مايو الجاري.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC: "الزمالك لديه أزمة بالفعل في القيد، وتم إرسال خطاب رسمي من اتحاد الكرة يطالب الأندية بإنهاء وتسوية القضايا المتعلقة بها للحصول على رخصة الأندية المحترفة قبل 31 مايو".

وأضاف: "الخطاب المتداول من اتحاد الكرة صحيح، والطلبات الواردة فيه طبيعية للغاية، وتأتي وفقًا للوائح المنظمة لاستخراج تراخيص الأندية والمشاركة في البطولات المختلفة".