أستاذ بقصر العيني يحذر: الذكاء الإصطناعي يعطي معلومات مضللة في العلاج

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والعلاج بشكل مباشر قد يكون غير دقيق، محذرًا من أنه قد يقدم معلومات مضللة بشأن طرق التشخيص أو العلاج، مما يستدعي عدم الاعتماد عليه كبديل عن الاستشارة الطبية المتخصصة.

وقال هشام الخياط، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن الذكاء الاصطناعي لا يزال أداة مساعدة في المجال الطبي، ولا يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات علاجية منفردة، نظرًا لافتقاره إلى التقييم السريري المباشر للمريض.

الرعاية الطبية اللازمة

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة والحكومية تمتلك مراكز طوارئ تعمل على مدار الساعة، داعيًا المواطنين إلى التوجه إليها فورًا في الحالات العاجلة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على مصادر غير متخصصة.