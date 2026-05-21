طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سرعة النت بطيئة في منزلك؟.. إليك حيل لن تخطر لك في بال لتسريعها

لمياء الياسين

تتزايد العديد من  التساؤلات  حول أفضل الطرق الفعالة لتحسين سرعة الانترنت المنزلى فإذا كان الإنترنت لديك أبطأ مما ينبغي، إليك العديد من الأمور التي يمكنك القيام بها لمحاولة تسريع اتصالك بالإنترنت.


 

موقع الراوتر


يُعدّ موقع الراوتر من أهم العوامل المؤثرة على سرعة الإنترنت.

يجب وضع الراوتر في مكان مركزي في المنزل، بعيدًا عن الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي قد تُسبب تداخلًا في الإشارة.

تأكد أيضًا من وجود مساحة كافية حول الراوتر للتهوية.
 

 الأجهزة المتصلة


كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة في نفس الوقت، قلت سرعة الإنترنت.

حاول تقليل عدد الأجهزة المتصلة قدر الإمكان.

استخدم شبكة Wi-Fi ضيف للضيوف والأجهزة غير الأساسية.

نوع الاتصال


إذا أمكن، قم بالترقية إلى اتصال إنترنت أسرع، مثل الألياف الضوئية.

تأكد من أن لديك اشتراكًا في سرعة الإنترنت تناسب احتياجاتك.
 

إعدادات الراوتر


تأكد من تحديث البرامج الثابتة للراوتر إلى أحدث إصدار.
قم بتغيير كلمة مرور شبكة Wi-Fi الخاصة بك بشكل دوري.
قم بتعطيل ميزات الراوتر غير الضرورية، مثل WPS.
تطبيقات ضغط البيانات:
استخدم تطبيقات ضغط البيانات لتقليل استهلاك البيانات على هاتفك الذكي.

تأكد من إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية للتطبيقات.

 

 

مراقبة استهلاك البيانات


راقب استخدامك للبيانات من خلال أدوات تحليل البيانات المتوفرة من مزود خدمة الإنترنت أو هاتفك الذكي.

حدد التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات واتخذ خطوات لتقليل استخدامها.

بدائل الإنترنت
 

 استخدم شبكات Wi-Fi العامة في الأماكن العامة، مثل المقاهي والمكتبات.
استخدم بطاقة SIM ثانية مع باقة إنترنت مختلفة.


نصائح إضافية لتحسين تجربة الإنترنت

أغلق التطبيقات والبرامج التي لا تستخدمها.
قم بتحميل الملفات الكبيرة في ساعات الليل عندما يكون استخدام الإنترنت أقل.
تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك خالٍ من البرامج الضارة.
ختاماً:
باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت والحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك لفترة أطول.

تذكر أن سرعة الإنترنت المثالية تعتمد على احتياجاتك الشخصية ونوع الاتصال المتاح في منطقتك.

فوائد بذور الشيا للصحة
