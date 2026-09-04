بمظهر رياضي.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026 الكهربائية؟

تقدم بي واي دي أتو 3 موديل 2026 عالميًا كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي يميل إلى الطابع الرياضي وحزمة من التجهيزات.

أبعاد بي واي دي أتو 3

يبلغ طول بي واي دي أتو 3 نحو 4,455 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,875 مم وارتفاعها إلى 1,615 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,720 مم، ويبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,750 كجم، بينما توفر مساحة الأمتعة الخلفية سعة تصل إلى 440 لترا.

بي واي دي أتو 3

منظومة بي واي دي أتو 3 الكهربائية

تعتمد أتو 3 على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركا واحدا متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية، وتصل القوة الإجمالية إلى 201 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 310 نيوتن متر.

تسارع بي واي دي أتو 3

تستطيع بي واي دي أتو 3 2026 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية.

بي واي دي أتو 3

بطارية بي واي دي أتو 3 ومدى يصل إلى 420 كم

تحصل السيارة على بطارية بسعة 60.48 كيلوواط ساعة، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 420 كم.

بي واي دي أتو 3

بي واي دي أتو 3 وتقنيات الأمان

تضم بي واي دي أتو 3 مجموعة من التجهيزات الأساسية لتعزيز السلامة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر خاصية مساعد نزول المنحدرات، فضلا عن الوسائد الهوائية والقفل المركزي، إضافة إلى كاميرات وحساسات ركن.

بي واي دي أتو 3

تجهيزات بي واي دي أتو 3 من الداخل

تأتي السيارة بي واي دي أتو 3 بشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تعتمد شاشة العدادات أمام السائق على قياس 5 بوصات لتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالقيادة، ومنظومة ترفيه من 6 سماعات، إلى جانب نظام تكييف الهواء، ومقاعد كهربائية للتحكم.