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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السعودي يعلن صفقة فينالدوم رسميًا

فينالدوم
فينالدوم
إسراء أشرف

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسميًا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، في صفقة جديدة أُغلقت عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وكشف النادي عن الصفقة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرًا صورة للاعب مع تعليق: «الهولندي فينالدوم اتحادياً لموسم رياضي واحد».

وينضم لاعب الوسط الهولندي إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، بعدما أصبح بلا نادٍ عقب انتهاء تجربته مع الاتفاق ورحيله عن الفريق مع بداية الموسم الجاري.

ويمتلك فينالدوم خبرة سابقة في دوري روشن، بعدما خاض تجربة مع الاتفاق، وهو ما يمنحه أفضلية في الانتقال إلى الاتحاد، إذ لن يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع أجواء البطولة والمنافسة.

وسبق لفينالدوم اللعب لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ليفربول وباريس سان جيرمان، قبل أن يواصل مسيرته في الدوري السعودي، حيث يستعد الآن لارتداء قميص الاتحاد.

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