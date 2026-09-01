بنفيكا يرفض عرض الاتحاد السعودى لضم باريرو.. تفاصيل

ذكرت تقارير صحفية، أن نادى بنفيكا البرتغالى، رفض عرضاً من نادى الاتحاد السعودى، للتعاقد مع لياندرو باريرو، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «أبولا» البرتغالية، فقد تقدم النادى بعرض إلى بنفيكا أن العرض بلغ قيمته نحو 15 مليون مليون يورو وقبول بالرفض من قبل النادى البرتغالى الذى كان يرغب فى الحصول على مبلغ مالى قدره نحو 25 مليون يورو نظير التخلى عن باريرو.

يذكر أن لياندرو باريرو، مرتبط بعقد مع نادى بنفيكا البرتغالى ممتد حتى شهر يونيو من العام 2028.

وأشارت تقارير برتغالية، إلى أن مدرب الاتحاد الحالى ينس فيسينج، وقف خلف هذه المفاوضات، لأنه يعرف إمكانيات باريرو جيداً منذ وصول اللاعب إلى لشبونة فى صيف 2024.