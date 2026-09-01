ضبط صغير عمره 14 عامًا وآخرين بتهمة قيادة سيارة دون أوراق في كفر الزيات بالغربية

تمكنت مباحث مرور الغربية اليوم، الثلاثاء، من ضبط صغير عمره 14 عامًا وآخرين بتهمة قيادة سيارة دون أوراق بطريق العام بشوارع مركز كفر الزيات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتوافر معلومات حول قيادة صغير سيارة ملاكي دون أوراق في الطريق العام بنطاق دائرة المركز.

ضبط الصغير

بتقنين الإجراءات الأمنية، وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مرور كفر الزيات من ضبط صغير بالطريق العام بنطاق نفق الدلجمون بنطاق دائرة المركز.

حملات مرورية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.