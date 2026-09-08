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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الطائرة: المعسكر المغلق كلمة السر في تأهل بطلات مصر للأولمبياد

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
عبدالله هشام

أكد حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الجيل الحالي من لاعبات المنتخب الوطني يعد من أفضل الأجيال في تاريخ الكرة الطائرة المصرية، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عابد، في تصريحات هاتفية في برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti إن اتحاد الكرة الطائرة يخطط بشكل مميز للمشاركة في جميع البطولات، مشيرًا إلى أن الهدف هو تجهيز المنتخبات الوطنية بصورة مستمرة للمنافسة وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: «الجيل الحالي من أفضل اللاعبات في الكرة الطائرة، وهناك حالة من التركيز والعمل المستمر من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة».

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة أن المعسكر المغلق كان أحد الأسباب المهمة وراء تحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، مؤكدًا أن الاستعداد الجيد والالتزام خلال فترة المعسكر ساعدا اللاعبات على الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية.

وقال حسن عابد: «المعسكر المغلق سبب من أسباب التأهل إلى الأولمبياد في الكرة الطائرة، لأنه ساعد على زيادة التركيز وتحقيق أعلى درجات الجاهزية».

وفي ختام تصريحاته، كشف عابد أن اتحاد الكرة الطائرة يناقش صرف مكافآت استثنائية للمنتخب، تقديرًا للإنجاز الذي تحقق والتأهل إلى الأول.

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