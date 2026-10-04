ماهر همام: مباراة جنوب إفريقيا ليست حاسمة في مصير حسام حسن مع المنتخب

تحدَثَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي في لقاء ودي، وذلك في ختام معسكره بفترة التوقف الدولي الجارية، بعد أن خاض مباراتين رسميتين أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:مباراة جنوب إفريقيا الودية احتكاك قوي للمنتخب الوطني من الناحية الفنية، نظراً لامتلاك المنافس مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وواصل : تواجد بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني، وهو مدرب مميز وعلى دراية تامة بكل كبيرة وصغيرة في الكرة المصرية نظراً لتجربته السابقة مع النادي الأهلي.

وتابع: مواجهة جنوب إفريقيا لن تكون حاسمة في مصير حسام حسن كمدرب للمنتخب الوطني، ولا أتوقع رحيل الجهاز الفني في الوقت الحالي، خاصةً أن المنتخب ظهر بشكل جيد في الفترة الماضية وتحديداً ببطولة كأس العالم 2026.

واختتم ماهر همام تصريحاته قائلا : رغم توتر الأجواء قبل مواجهة أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا، إلا أن الفوز الكبير على جنوب السودان أعاد الاستقرار إلى معسكر الفراعنة.