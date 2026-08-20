«استقرار مؤقت قبل موجة الحر».. تفاصيل طقس الخميس والظواهر الجوية المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

الظواهر الجوية المتوقعة:

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

الأمطار: توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (السلوم – مطروح – سيوة) على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح بين 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

الملاحة البحرية: تحذر الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40 - 65) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (2 إلى 3.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (العظمى / المحسوسة):

القاهرة الكبرى: العظمى 34 - المحسوسة 36

الوجه البحري: العظمى 33 - المحسوسة 35

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 - المحسوسة 34

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 - المحسوسة 34

شمال الصعيد: العظمى 37 - المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41 - المحسوسة 42

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة:

تتراوح العظمى ليلاً بين 85-80% والصغرى نهاراً بين 40-30% على القاهرة والوجه البحري، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 95-90% وصغرى بين 60-50%. وفي شمال الصعيد تسجل العظمى 66-60% والصغرى 30-20%، وصولاً إلى جنوب الصعيد بعظمى بين 35-30% وصغرى بين 15-10%.

وأهابت الهيئة بالجميع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات الجوية أولاً بأول.