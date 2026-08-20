تصادم جوي بين مروحية للشرطة وطائرة صغيرة في بنسلفانيا

اصطدمت مروحية تابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية بطائرة صغيرة في الجو، قبل أن تتحطما بالقرب من مدينة كارلايل، فيما لم تتضح على الفور حصيلة الإصابات.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم /الخميس/ بأن الحادث وقع بين مروحية من طراز "بيل 407"، كان على متنها شخصان، وطائرة صغيرة من طراز "سيسنا 150"، على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غربي فيلادلفيا.

وأظهرت صور تناقلتها وسائل إعلام أمريكية من موقع الحادث المروحية مقلوبة على جانبها بالقرب من حطام الطائرة، وسط انتشار مكثف لسيارات وفرق الطوارئ.

وتتولى إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات التصادم وأسبابه.