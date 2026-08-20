فرج عامر: اللاعبون المصريون عرفوا لغة الاحتراف الأوروبي .. والعدد سيتضاعف الموسم المقبل

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بتجربة اللاعبين المصريين المحترفين في الأندية الأوروبية، مؤكدًا أن عدد المصريين في الدوريات الأوروبية مرشح للزيادة خلال الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللاعبين المصريين عرفوا لغة الاحتراف الأوروبي، والأهم إنهم لما لعبوا أثبتوا وجودهم».

وأضاف: «أتمنى استمرارهم في التألق، ولا يكونوا فريسة للغرور»، مشيرًا إلى عدد من اللاعبين المصريين الذين يخوضون تجارب احترافية في أوروبا.

وتابع: «هيثم حسن في سيلتك، وحمزة عبد الكريم في برشلونة، ومرموش رايح توتنهام، فرصته أكبر يلعب أساسي»، قبل أن يختتم حديثه قائلًا: «أعتقد الموسم القادم العدد حيتضاعف».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل تزايد حضور اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية، مع ظهور عدد من المواهب الشابة في أندية كبيرة، وهو ما يعكس تطور تجربة الاحتراف المصري خارج البلاد.

ويحظى حمزة عبد الكريم باهتمام كبير خلال الفترة الحالية، بعد ظهوره مع الفريق الأول للأهلي خلال فترة الإعداد، ومشاركته أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية، بينما يواصل هيثم حسن تجربته الاحترافية مع سيلتك الاسكتلندي.

كما يرتبط اسم عمر مرموش بتجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تطلعات بزيادة مشاركة اللاعبين المصريين مع أندية أوروبا خلال الموسم المقبل.