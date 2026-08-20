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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع مصابي الجنود الأمريكيين في الحرب الإيرانية لـ 750 شخصا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت شبكة "سي إن إن" عن بيانات البنتاجون القول إن عدد العسكريين الأمريكيين الذين أصيبوا منذ بدء حرب إيران تجاوز 750 شخصا.

 ووفق البنتاجون، فقد أظهرت قاعدة بيانات ضحايا الحروب تسجيل أكثر من 50 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي القتلى إلى 18 جنديًا منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

 وواجهت بيانات الوزارة انتقادات بعد اختفاء أربع وفيات وعشرات الإصابات من الإحصاءات الشهر الماضي، قبل أن تعود لاحقًا، وسط حديث عن اضطرابات مؤقتة.

 وتأتي الأرقام الجديدة بالتزامن مع استمرار تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الحوار بين الجانبين قد يحدث في مرحلة لاحقة.

وأضاف ترامب أن واشنطن يمكن أن تتحدث مع طهران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية، في موقف يعكس استمرار الضغوط الأمريكية على إيران بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وسائل الإعلام عن ترامب قوله: “لا مفاوضات مع إيران حاليا وقد يحدث ذلك في وقت ما”، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتحدث مع طهران عندما تتخلى عن طموحاتها النووية.
 

أمريكا الجيش الأمريكي البنتاجون الحرب الأمريكية الإيرانية

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