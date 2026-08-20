صفقة تهز وسط برشلونة.. عصام الشوالي يكشف ماذا سيضيف رودري للفريق

أكد المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي أن تعاقد برشلونة مع الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، لا يمكن اعتباره مجرد صفقة قوية في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن اللاعب قادر على تغيير شكل خط وسط الفريق الكتالوني بالكامل.

وأوضح الشوالي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» أن رودري يمنح برشلونة ما افتقده منذ رحيل سيرجيو بوسكيتس، باعتباره لاعب محور يجيد التحكم في إيقاع المباريات، ومعرفة متى يسرّع اللعب أو يهدئه، إلى جانب تأمين المساحات أمام خط الدفاع ومنح زملائه حرية أكبر للتقدم.

وأضاف أن وجود رودري إلى جانب بيدري قد يصنع ثنائية استثنائية في وسط الملعب، موضحًا أن رودري يمتلك القدرة على التحكم وحماية الكرة والخروج بها تحت الضغط، بينما يستطيع بيدري التحرك في مناطق أكثر تقدمًا وصناعة الفارق دون أن يتحمل بمفرده مسؤولية بناء اللعب.

وأشار الشوالي إلى أن وصول رودري يجعل برشلونة قريبًا من امتلاك قلب خط وسط المنتخب الإسباني، بعد جمع عدد من العناصر التي تمثل جزءًا مهمًا من هوية «لا روخا» داخل فريق واحد، وهو ما قد يمنح الفريق انسجامًا إضافيًا، خاصة أن هؤلاء اللاعبين لا يتقاسمون الجودة فقط، وإنما يمتلكون أيضًا فهمًا متقاربًا لكرة القدم داخل الملعب.

وشدد المعلق الرياضي على أن خبرة رودري وشخصيته القيادية ومعرفته بأسلوب كرة القدم القائم على الاستحواذ، ستمنح الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، حلولًا تكتيكية أكبر، لا سيما خلال المواجهات الأوروبية الكبرى.

واختتم الشوالي تصريحاته بالتأكيد على أن رودري، حال حفاظه على جاهزيته البدنية، قد يمثل أحد أهم التحولات في مشروع برشلونة خلال السنوات الأخيرة.