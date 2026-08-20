«تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني 2026

أصدر مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الثاني من عام 2026 (من أبريل إلى يونيو 2026)، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 129 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني لعام 2026.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهيّ كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة (ثواني) منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر، من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال الربع الثاني لعام 2026:

• فودافون: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 3 مناطق متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مٌقارنًة بـ 7 مناطق متأثرة خلال الربع الأول لعام 2026.

• اورنج: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 8 مناطق متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مٌقارنًة بـ 10 مناطق متأثرة خلال الربع الأول لعام 2026.

• إي آند: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 5 مناطق متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مٌقارنًة بـ 8 مناطق متأثرة خلال الربع الأول لعام 2026.

• وي: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 15 منطقة متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مٌقارنًة بـ 10 مناطق متأثرة خلال الربع الأول لعام 2026.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال الربع الثاني لعام 2026:

• فودافون: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 15 منطقة متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مقارنًة بـ 16 منطقة متأثرة خلال الربع الأول لعام 2026، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال الربع الثاني لعام 2026 ليصبح 66 ميجابت/ثانية، بدلًا من 62 ميجابت/ثانية خلال الربع الأول لعام 2026.

• اورنج: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحظ ثبات متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 4 مناطق متأثرة خلال الربع الأول والربع الثاني لعام 2026، بينما تم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال الربع الثاني لعام 2026 ليصبح 49 ميجابت/ثانية، بدلًا من 53 ميجابت/ثانية خلال الربع الأول لعام 2026.

• إي آند: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ منطقة واحدة متأثرة خلال الربع الثاني لعام 2026، مُقارنًة بمنطقتيّن متأثرتيّن خلال الربع الأول لعام 2026، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال الربع الثاني لعام 2026 ليصبح 62 ميجابت/ثانية، بدلًا من 61 ميجابت/ثانية خلال الربع الأول لعام 2026.

• وي: من أصل 119 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليها، لم يتم رصد أي مناطق متأثرة بسوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنًة بمتوسط عدد مناطق متأثرة بلغ منطقتين خلال الربع الأول لعام 2026، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال الربع الثاني لعام 2026 ليصبح 76 ميجابت/ثانية، بدلًا من 83 ميجابت/ثانية خلال الربع الأول لعام 2026.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. تخصيص الحزمة الأولى من الترددات لمشغلي خدمات المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخصيص الحزمة الأولى من الترددات لمشغلي خدمات المحمول، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطيف الترددي (2026-2030) التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "طيف بلا حدود. لمستقبل رقمي". وشمل التنفيذ تخصيص الترددات لشركة فودافون مصر خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب اورنج مصر وإي آند مصر خلال الربع الثالث من العام، بما يدعم التوسع في السعات وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

2. الانتهاء من تنفيذ إجراءات القياسات على الطرق الساحلية والمحاور الرئيسية لتوفير التغطية المطلوبة ورفع جاهزية الشبكات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من تنفيذ إجراءات القياسات على الطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قِبل المصطافين، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى السياحية بطول الساحل الشمالي ومدينة العلمين ومناطق إقامة الفعاليات، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير التغطية المطلوبة بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان على الطرق، ورفع جاهزية الشبكات لاستيعاب أحجام الحركة المتزايدة خلال فصل الصيف.

3. اعتماد 799 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2026

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 799 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2026. مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم

اشتراطات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم

• يجب ان يكون المالك للخط وأن تقوم بتقديم بطاقة الرقم بطاقة رقم قومي سارية للمصريين أو جواز سفر ساري للأجانب.

• التأكد من مرور فترة 4 شهور على ملكيتك للخط لدى الشركة الحالية.

• تسوية أي التزامات مالية على محفظة التليفون المحمول المفتوحة على الخط (إن وجد).

خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم

1. يتوجه المشترك مالك الخط إلى أحد منافذ البيع للشركة المراد النقل إليها للتوقيع على طلب النقل مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر الساري للأجانب.

2. بعد التوقيع على طلب النقل يستلم المشترك الشريحة الجديدة (غير مفعلة).

3. يستلم المشترك أيضًا نسخة ورقية طبق الأصل من طلب النقل بعد ختم الأصل بخاتم الشركة المراد نقل الرقم إليها.

4. عند تفعيل الشركة المنتقل إليها للشريحة الجديدة سيستلم المشترك رسالة نصية تفيد باستبدال الشريحة القديمة بالشريحة الجديدة.

5. مع العلم أن عملية النقل تتم كاملة خلال 24 ساعة من وقت تقديم طلب النقل وطبقًا للقواعد التنظيمية لنقل الأرقام.