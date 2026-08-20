وزير الري يبحث تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار في المياه والبيئة

في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الدولية المتخصصة في مجالات المياه والبيئة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مدير الشركة الفريق التنفيذي لمعرض ومؤتمر IWWI، ، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين «أسبوع القاهرة التاسع للمياه»، والمزمع عقده خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٦، و«المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه» IWWI 2026، المزمع تنظيمه بالقاهرة خلال ذات التوقيت.

وخلال الاجتماع، تم بحث آليات التكامل بين الفعاليتين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وإتاحة الفرصة أمام الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات المياه لعرض أحدث التكنولوجيات، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعالم وسبل التعامل معها.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الاستفادة من تزامن تنظيم الفعاليتين بالقاهرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار وتبادل الخبرات في مجالات المياه والبيئة، ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات بين المؤسسات الحكومية والبحثية والشركات العالمية المتخصصة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر.

وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق الذي تم بين الوزارة والشركة خلال فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026، الذي عُقد بمدينة ميونيخ بألمانيا في شهر مايو ٢٠٢٦، حيث أثمرت هذه التنسيقات عن تحقيق التعاون بين الطرفين في الإعداد لأسبوع القاهرة التاسع للمياه ومعرض IWWI.

ووجه الدكتور سويلم الدعوة إلى ممثلي الشركة ، والفريق التنفيذي لمعرض ومؤتمر IWWI، والشركات والمؤسسات الدولية المشاركة فيه، للمشاركة الفعالة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بما يثري المناقشات والجلسات الفنية، ويفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد معرض IWWI من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجالات إدارة المياه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتقنيات البيئية والاستدامة، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة من مختلف دول العالم.