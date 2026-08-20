الإفتاء: ذكرى المولد النبوي تجدد الأمل وتدفع نحو البناء والعمران

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة لاستحضار معاني الأمل والنور والبِشر، وما تحمله السيرة النبوية من قيم تدفع إلى الإقبال على الحياة والعمل من أجل البناء والعمران، مشيرة إلى أن هذه المناسبة يمكن أن تكون باعثًا على توحيد الكلمة وتوجيه الجهود نحو ما ينفع الناس والمجتمع.

جاء ذلك في منشورات نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي يحييها المسلمون في شهر ربيع الأول من كل عام.

وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بهذه الذكرى يمد المسلمين بمزيد من الأمل والنور والبِشر، بما يعين على استعادة الروح المحبة للحياة والمقبلة عليها، ويحفز على توحيد الكلمة وتضافر الجهود في سبيل البناء والعمران.

دار الإفتاء تستعرض تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأمة الإسلامية اعتادت الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين، موضحة أن إحياء ليلة المولد كان يتم من خلال شتى أنواع القربات والطاعات.

وأكدت الدار أن هذا الأمر ورد في كتب عدد من المؤرخين والعلماء، ومن بينهم الحافظ ابن الجوزي، وابن دِحية، وابن كثير، وابن حجر، والإمام السيوطي، وغيرهم من العلماء، رحمهم الله تعالى.

المولد النبوي مناسبة لاستحضار السيرة النبوية

وشددت دار الإفتاء من خلال منشوراتها على أهمية استثمار ذكرى المولد النبوي الشريف في استحضار ما تمثله السيرة النبوية من معاني وقيم سامية، بما يسهم في تعزيز الأمل والإيجابية والإقبال على الحياة، ويشجع على العمل والبناء وخدمة المجتمع.

وتأتي منشورات دار الإفتاء بالتزامن مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط استعدادات المسلمين لإحياء هذه المناسبة التي ترتبط في الوجدان الإسلامي بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

واختتمت دار الإفتاء منشوراتها باستخدام عدد من الوسوم المرتبطة بالمناسبة، من بينها: «ولد الهدى»، و«ربيع الأنوار»، و«سيدنا محمد ﷺ».