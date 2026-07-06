إنجلترا تتقدم على المكسيك بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول بكأس العالم

حسم منتخب إنجلترا الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب المكسيك متقدمًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم الإثنين على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026.

بيلينجهام يقود التقدم الإنجليزي

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تفوقًا واضحًا للمنتخب الإنجليزي، بعدما نجح جود بيلينجهام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، مستغلًا حالة الارتباك في دفاع المنتخب المكسيكي، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

المكسيك تقلص الفارق قبل الاستراحة

ورفض منتخب المكسيك إنهاء الشوط الأول متأخرًا بهدفين دون رد، حيث تمكن جوليان كينيونيس من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية والأربعين، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء، ليعيد الأمل لمنتخب بلاده قبل انطلاق الشوط الثاني، ويمنح المباراة مزيدًا من الإثارة.

تفوق إنجليزي وإثارة منتظرة

اتسم الشوط الأول بالندية والحماس بين المنتخبين، إلا أن المنتخب الإنجليزي كان الأكثر فاعلية أمام المرمى، ونجح في استثمار الفرص التي سنحت له، بينما حاول المنتخب المكسيكي العودة سريعًا إلى أجواء المباراة بتسجيل هدف مهم قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني صراعًا قويًا بين المنتخبين، في ظل سعي إنجلترا للحفاظ على تقدمها وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يتطلع المنتخب المكسيكي إلى تعديل النتيجة والعودة في اللقاء.

تشكيل المنتخبين

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه نيكو أوريلي، وإرزي كونسا، ومارك جيهي، وكوانساه في الدفاع، بينما تواجد في الوسط جود بيلينجهام، وديكلان رايس، وإليوت أندرسن، وقاد الهجوم كل من أنتوني جوردون، وهاري كين، وبوكايو ساكا.

في المقابل، خاض منتخب المكسيك اللقاء بحراسة خوسي رانجيل، وأمامه خيسوس جالاردو، وسيزار مونتيس، وجون فاسكيز، وخورخي إدواردو سانشيز، وفي الوسط لويس رومو، وجيلبرتو مورا، وإريك ليرة، بينما قاد الهجوم جوليان كينيونيس، وراؤول خيمينيز، وروبرتو ألفارادو