المصري يجدد التعاقد مع محمد الشامي لموسمين

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، إجراءات تجديد تعاقده مع لاعبه محمد الشامي بعقد يمتد لموسمين جديدين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027.



المصري يجدد تعاقده مع مهاجمه محمد الشامي لموسمين جديدين

جدير بالذكر أن اللاعب محمد الشامي والذي سبق له تمثيل منتخب مصر دوليا والبالغ من العمر 30 عاما ويشغل مركزي رأس الحربة والجناح، كان قد انضم لصفوف المصري قبل ثلاثة مواسم قادما من فريق الاسماعيلي، علمًا بأنه كان قد سبق له اللعب لصفوف ناشئي انبي قبل أن ينتقل لصفوف المصري على سبيل الإعارة خلال موسم 2017/2016 قبل انتقاله لصفوف الزمالك والاسماعيلي ويعد اللاعب أحد قادة النسور الخضر وقد نجح في قيادتهم للحصول على لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم "كأس عاصمة مصر ".