الموازنة ملك للمواطن .. مصر بقائمة أكبر 5 دول عالميًا في تعزيز الرقابة المالية والتشريعية

قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن المواطن يُعد شريكًا أساسيًا في رسم أولويات الدولة، مشيرة إلى أن وزارة المالية تعمل على تعزيز مشاركة المواطنين من خلال مبادرات الشفافية وإشراكهم في تحديد أولويات الإنفاق العام.

وأضافت سارة عيد خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، أن الوزارة تطبق عددًا من المبادرات، من بينها إصدار «موازنة المواطن»، إلى جانب تفعيل دور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بما يضمن تعزيز الإفصاح وإتاحة المعلومات للمواطنين.

وأشارت الى أن مصر تتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة، برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

وأردفت: «الموازنة ملك للمواطن، فهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها، وسنبذل كل الجهد لتعميق المشاركة المجتمعية»، لافتة إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، من خلال «شغل على الأرض.. علشان ينعكس على حياة الناس».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تُعد من أعلى 6 دول في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، كما أنها من أكبر 5 دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» يمثل ثمرة جهود استمرت لأكثر من 10 سنوات في تطوير منظومة المالية العامة.