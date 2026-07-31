غدا.. محاكمة المتهم بقتل سيدة لسرقتها في المنوفية

تبدأ غدا أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة أمام محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك عقب التعدي علي السيدة بطوبة اثناء تواجدها داخل محل إقامتها بشبين الكوم لسرقة مبلغ مالي.

البداية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي سيدة مقتولة داخل عشة بمدينة شبين الكوم .

بالانتقال والفحص تبين ان وراء الواقعة شاب يدعي “ أحمد. ع ” 29 سنة عامل ومقيم قرية بتبس التابعة للمركز.

وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة مبلغ مالي من السيدة اثناء تواجدها داخل عشة تقيم بيها لحراسة العمارات حيث تعدي عليها بطوبة اثناء نومها مما أدي إلي مصرعها في الحال.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لبدء محاكمته.