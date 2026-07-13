تضامن الغربية تعلن تسليم 9 أجهزة تعويضية واطراف صناعية لغير القادرين

أعلنت مديرية تضامن الغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان فى تسليم 9 أجهزة تعويضية واطراف صناعية للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإستكمال خطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية.

وجاء ذلك استكمالًا لخطة الحماية الإجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية تسليم أجهزة تعويضية للمرضى غير القادرين.

توزيع اجهزه تعويضية

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تسليم ال 19 أطراف صناعية جاء فى إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، موضحًا انه بمثابة مشروع تنموي للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

مضيفًا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة "حياة كريمة" من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة الغربية، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

تنفيذ مبادرة الرئاسية



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الغربية وتم تسليمهم الاجهزة التعويضية بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء مراكز المحافظة المختلفة .

مضيفاً انه الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية لتحديد الحالات المستحقة.