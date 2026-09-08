9.5 مليون طن صادرات.. الزراعة المصرية تفتح أسواقاً جديدة حول العالم

تحتفل مصر بعيد الفلاح الـ74، في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي حراكاً متواصلاً على مختلف المحاور، بداية من التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، مروراً بدعم المزارعين وتطوير منظومة الأسمدة والرقمنة، وصولاً إلى تعزيز الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمناسبة عيد الفلاح، عن أبرز مؤشرات الأداء وما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 – 2026، مؤكدة أن دعم المزارع المصري لم يعد يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج، وإنما امتد إلى منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير أساليب الري والزراعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً ودولياً.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تمكين المزارعين اقتصادياً، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة والبحث العلمي.

وشدد الوزير على أن الاستثمار في الفلاح والبحث العلمي وتطوير أساليب الإنتاج والري يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وفي مؤشر يعكس تنامي قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة عالمياً، سجلت الصادرات الزراعية خلال عام 2025 – 2026 رقماً قياسياً بلغ نحو 9.5 مليون طن، مع تكويد 7244 كياناً تصديرياً بإجمالي مساحة تراكمية بلغت 278 ألفاً و18 فداناً لـ11 محصولاً استراتيجياً.

وأسهمت منظومة التكويد والرقابة على الصادرات في فتح 60 سوقاً دولياً جديداً، ليرتفع إجمالي الأسواق التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية إلى 170 سوقاً حول العالم.

وواصلت الوزارة دعم فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وسلاسل الإمداد، بما يدعم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويرفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.