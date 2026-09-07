قطر تدعو دول الخليج لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الحرب الأخيرة مع إيران أظهرت أن دول الخليج لا يمكنها الاعتماد بشكل كامل على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لضمان أمنها، داعيًا دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل.

وأضاف الأنصاري، خلال جلسة نقاشية في منتدى «هيلي» بأبوظبي، أن وجود القوات الدولية في المنطقة والتحالف الاستراتيجي مع واشنطن يظلان مهمين، لكنهما «غير كافيين»، مؤكدًا أن الاستقلال في المجال الأمني هو الطريق إلى الأمام.

وجاءت تصريحات المسؤول القطري على خلفية الحرب مع إيران، التي طالت تداعياتها عددًا من دول الخليج. وقالت الدوحة إن صواريخ إيرانية استهدفت خلال الحرب مناطق مدنية وتجارية ومأهولة داخل الأراضي القطرية.

وأكد الأنصاري أن بلاده قدمت إلى الأمم المتحدة وثائق توثق الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية، مشددًا على أن قطر ليست طرفًا في الحرب، ولا يوجد مبرر لاستهداف أراضيها أو بنيتها التحتية المدنية.

وفي سياق متصل، بدأ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني زيارة رسمية إلى الصين، حيث من المقرر أن تتناول مباحثاته في بكين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

ومن المتوقع أن تركز الدوحة خلال مباحثاتها أيضًا على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار تحركاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وتشير التصريحات القطرية إلى توجه نحو إعادة تقييم المنظومة الأمنية لدول الخليج ومدى اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية، في أعقاب تداعيات الحرب مع إيران.