رئيس وزراء قطر يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الصين إلى آفاق أرحب

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الصين إلى آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات والمصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين في العاصمة الصينية بكين، مع رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ"، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، وتوطيد الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما ناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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