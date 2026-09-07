الزراعة تكشف تفاصيل المرحلة الخامسة من مبادرة «100 مليون شجرة»



أكدت الدكتورة منى القصير، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن مبادرة «100 مليون شجرة» تستهدف زيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات، بما يدعم الصحة العامة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المبادرة تتضمن زراعة أشجار ذات قيمة اقتصادية، بينها أشجار الكايا المنتجة للأخشاب، إلى جانب أشجار الفاكهة، مع مراعاة الظروف المناخية لكل محافظة.

وتابعت أنه بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال المراحل الأربع نحو 8.57 مليون شجرة، فيما تستعد الجهات المعنية لبدء المرحلة الخامسة وتوزيع الأشجار على مختلف المحافظات.

توفير الشتلات

كما شددت على أن دور وزارة الزراعة يقتصر على توفير الشتلات وتنفيذ خطط التشجير، بينما تتولى المحليات مسؤولية إزالة الأشجار، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء القائمة بالتوازي مع أعمال التشجير الجديدة.