محافظ القاهرة يكشف خطة «اتحضر للأخضر».. وكود خاص للأشجار التاريخية

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن خطة موسعة لزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، مؤكدًا أن اختيار الأشجار يتم وفق دراسات علمية وبالتعاون مع مكاتب استشارية لضمان ملاءمتها لكل منطقة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج الساعة 6 عبر فضائية الحياة، أن أعمال التشجير تشمل عددًا من المحاور، إلى جانب تطوير الحدائق التاريخية مثل الأندلس والأزبكية، ومشروع «حدائق الفسطاط» المقام على مساحة 500 فدان.

وأعلن المحافظ بدء مبادرة لتكويد الأشجار التاريخية والعتيقة، عبر وضع بيانات خاصة بكل شجرة تشمل نوعها وتاريخها، بهدف توثيقها والحفاظ عليها.

أعمال التشجير

كما دعا الجمعيات الأهلية وطلاب الجامعات والشباب للمشاركة في أعمال التشجير والتجميل، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة القاهرة لمظهرها الحضاري والسياحي.