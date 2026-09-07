قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اليمني يستهدف "اليتمة" بالراجمات ويتقدم نحو "ذي ناعم" في البيضاء
الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة الرطبة حتى 13 سبتمبر.. وانخفاض طفيف تدريجي وشبورة مائية
وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
وزير الاتصالات: 24.3% معدل نمو القطاع خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026
التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبًا.. ولا أعمال سنة في البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ القاهرة يكشف خطة «اتحضر للأخضر».. وكود خاص للأشجار التاريخية

الأشجار
الأشجار
محمود محسن

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن خطة موسعة لزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، مؤكدًا أن اختيار الأشجار يتم وفق دراسات علمية وبالتعاون مع مكاتب استشارية لضمان ملاءمتها لكل منطقة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج الساعة 6 عبر فضائية الحياة، أن أعمال التشجير تشمل عددًا من المحاور، إلى جانب تطوير الحدائق التاريخية مثل الأندلس والأزبكية، ومشروع «حدائق الفسطاط» المقام على مساحة 500 فدان.

وأعلن المحافظ بدء مبادرة لتكويد الأشجار التاريخية والعتيقة، عبر وضع بيانات خاصة بكل شجرة تشمل نوعها وتاريخها، بهدف توثيقها والحفاظ عليها.

أعمال التشجير 

كما دعا الجمعيات الأهلية وطلاب الجامعات والشباب للمشاركة في أعمال التشجير والتجميل، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة القاهرة لمظهرها الحضاري والسياحي.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المساحات الخضراء مبادرة «اتحضر للأخضر المحاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

رام SUV

بقوة 777 حصانًا.. رام تستعد لإطلاق أول سيارة SUV

الشرطة الإيطالية

لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم إلى أسطول الشرطة الإيطالية

بالصور

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

ترند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة القط ذو القبعة وتحذيرات

تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات
تريند مرعب بالذكاء الاصطناعي يخيف المدارس.. قصة «القط ذو القبعة» وتحذيرات

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد