محلل سياسي فلسطيني: مصر أفشلت مخططات تهجير الفلسطينيين

أشاد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية والمحلل السياسي الفلسطيني، بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن القاهرة تبنت منذ بداية الأزمة موقفاً حاسماً للحفاظ على القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وثمّن أبو لحية، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، جهود القيادة المصرية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة في المسارات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جهود تثبيت التهدئة ودعم ترتيب البيت الفلسطيني.

وانتقد استمرار إسرائيل في عدم الالتزام بالتعهدات الدولية، معتبراً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتبنى سياسات تستهدف توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

تكامل الجهود الرسمية والشعبية

وأشاد بالموقف الشعبي والإعلامي المصري الداعم للفلسطينيين، مؤكداً أن تكامل الجهود الرسمية والشعبية أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.