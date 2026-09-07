مجدي علام: حماية الأشجار أولوية بالتزامن مع التوسع في التشجير



كشف الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة، عن تحركات لزيادة المساحات الخضراء بالقاهرة، تشمل تشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور الرئيسية، ضمن خطة تستهدف تحسين البيئة والمظهر الحضاري للعاصمة.

وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحفاظ على الأشجار والنباتات القائمة يمثل أولوية، مع التوسع في زراعة أنواع جديدة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، مشيرًا إلى أن أعمال التشجير تتم وفق دراسات وخطط يضعها متخصصون لضمان استدامتها.

المساحات الخضراء

وتابع على أهمية مشاركة المواطنين في رعاية الأشجار، خاصة من خلال الاهتمام بالري والحفاظ على المساحات الخضراء، مؤكدًا أن نجاح خطط التشجير لا يرتبط بالزراعة فقط، وإنما باستمرار الرعاية والحماية.