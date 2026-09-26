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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سارة حسني تواصل كتابة التاريخ بفضية وبرونزية بكأس العالم لسلاح الشيش للناشئات والشابات

سارة حسني
سارة حسني
حسام الحارتي

نجحت سارة عمرو حسني لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات الناشئات تحت 20 سنة والميدالية الفضية بمنافسات الشابات تحت 17 سنة ببطولة كأس العالم المقامة في تركيا خلال الفترة ما بين 24 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

ويعد إنجاز سارة حسني هو الأول من نوعه على صعيد سيدات سلاح الشيش حيث تعد هي اللاعبة الأولى التي تحقق ميدالية بكأس العالم.

وتمكنت سارة من الفوز بالميدالية الفضية في منافسات الشابات يوم الخميس الماضي في اليوم الأول للبطولة بعد أن خاضت العديد من المباريات القوية وفازت في 5 مباريات من أصل 6 لقاءات بدور المجموعات لتتأهل لدور الـ32 مباشرة.

وفازت سارة في مباراة دور الـ32 على بطلة تركيا "أدا كوفيجلير" بنتيجة 15-8 قبل أن تفوز في ثمن النهائي على بطلة روسيا "بولينا شيشيك" بنتيجة 15-10 ثم بطلة أمريكا "شولو هوروفيتس" في ربع النهائي بنتيجة 15-10.

وواصلت سارة تألقها في منافسات الشابات وفازت على بطلة هونج كونج "زارينا ليونج" بنتيجة 15-13 في نصف النهائي قبل أن تخسر في النهائي من بطلة الصين"تشيخه تيه" لتحصد بذلك الميدالية الفضية.

وتمكنت سارة اليوم من الفوز بفضية الناشئات تحت 20 سنة بعد مشوار قوي طوال البطولة بعد تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 لقاءات في المجموعات لتتأهل لدور الـ128 وتكمل مشوارها بقوة.

وفازت سارة في دور الـ128 على بطلة تونس "ياسمين سوسي" بنتيجة 15-11 ثم تمكنت من الفوز في دور الـ64 على بطلة المجر "أجابي هاروني" بنتيجة 15-13 قبل أن تهزم بطلة إيطاليا "صوفيا مانشيني" بنتيجة 15-9 في دور الـ32.

وفي مباراة دور ثمن النهائي تمكنت سارة من الفوز على بطلة أمريكا "شولوي صن" بنتيجة 15-8 قبل أن تهزم بطلة أمريكا "جريس جيبالا" بنتيجة 15-14 في ربع النهائي وتتأهل لمباراة نصف النهائي عن جدارة.

وخسرت سارة مباراة نصف النهائي بصعوبة أمام بطلة أمريكا "جايلين ليو" بنتيجة 15-13 لتكتفي بالميدالية البرونزية وتصبح أول لاعبة تفوز بميدالية في بطولات كأس العالم لسلاح الشيش.

يأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من فوز سارة بفضية دورة ألعاب البحر المتوسط على صعيد السيدات لأول مرة في التاريخ لتواصل صاحبة الـ16 عامًا كتابة التاريخ بلعبة سلاح الشيش.

وعبر طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته بإنجاز سارة عمرو حسني مؤكدًا أنها تعد من اللاعبات الواعدات التي يتنبأ لها بمستقبل باهر في السنوات القادمة متمنيًا لها التوفيق في باقي مشوارها.

سارة عمرو حسني منتخب مصر لسلاح الشيش الميدالية البرونزية كأس العالم تركيا الميدالية الفضية

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