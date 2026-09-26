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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جافي يكشف كواليس معاناته بعد الإصابات: «أرغب في زيارة طبيب نفسي»

جافي
جافي
إسلام مقلد

كشف الإسباني جافي، لاعب وسط برشلونة، عن كواليس الفترة الصعبة التي مر بها بسبب الإصابات المتكررة، مؤكدًا أنه لجأ إلى عائلته للحصول على الدعم، كما تحدث عن موقفه من الاستعانة بطبيب نفسي وتأثير الانتقادات عليه.

بداية محدودة للموسم

وبدأ جافي الموسم الحالي بمشاركة محدودة مع برشلونة، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة إلتشي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسرعان ما تعافى اللاعب من الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة تدريجيًا، حيث حصل على دقائق أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا، ثم شارك أيضًا أمام راسينج في الدوري الإسباني.

وتأتي عودة جافي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات، بعدما ابتعد عن الملاعب قرابة عام كامل خلال عام 2023، قبل أن يتعرض لغياب جديد استمر نحو خمسة أشهر في سبتمبر 2025، عقب خضوعه لجراحة في الغضروف الهلالي للركبة نفسها.

جافي: أرغب في زيارة طبيب نفسي

وفي حوار مع مجلة «مينز هيلث»، تحدث جافي بصراحة عن الجانب النفسي الذي رافق فترات ابتعاده عن الملاعب، مؤكدًا أنه لم يستعن من قبل بطبيب نفسي، لكنه يرى أن الحصول على هذه المساعدة قد يكون مفيدًا.

وقال لاعب برشلونة: «الذهاب إلى طبيب نفسي مفيد دائمًا، سواء كنت في حالة سيئة أو حتى في حالة جيدة، فإن ذلك يظل مهمًا. أنا لم أذهب إلى طبيب نفسي من قبل، لكنني أرغب في ذلك».

وأوضح أن عائلته لعبت دورًا مهمًا في مساعدته على تجاوز الفترات الصعبة، مضيفًا: «انعزلت مع عائلتي، وهذا ساعدني كثيرًا أيضًا».

لا يريد أن يرتبط اسمه بالإصابات

ورغم الإصابات الطويلة التي تعرض لها، لا يفضل جافي أن يرتبط اسمه بما تعرض له من مشكلات بدنية، وإنما يريد أن يكون تقييمه مرتبطًا بما يقدمه داخل الملعب وقدرته على العودة والمنافسة.

ويعمل اللاعب حاليًا على استعادة كامل جاهزيته تدريجيًا، في ظل رغبة برشلونة في الاستفادة من إمكاناته خلال الموسم الحالي.

جافي: انتقادات الجماهير لا تؤثر فيّ

وتحدث جافي أيضًا عن تعامله مع الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمنح أهمية كبيرة لما يقال عنه، خاصة أن الأشخاص الذين يثق في آرائهم هم زملاؤه ومدربوه والجماهير.

وقال: «الأشخاص الذين يهمني رأيهم في كرة القدم هم زملائي والمدربون والجماهير. إذا كانوا سعداء، فهذا هو الأهم، ففي النهاية، هم الذين يرونني كل يوم ويعرفون الحقيقة».

وأضاف: «يمكن للناس أن يبدوا آراءهم بحرية، وهذا أمر طبيعي، وقد يعجبك لاعب معين أكثر أو أقل، لكنني كنت دائمًا واضحًا بشأن الأمور».

وشدد جافي: «الانتقادات جزء من كرة القدم، لكنها لا تؤثر فيّ كثيرًا».

الشعر الوردي.. وعد قطعه جافي على نفسه

وتطرق لاعب برشلونة إلى مظهره الشخصي، خاصة بعدما ظهر عقب تتويجه بكأس العالم بشعر مصبوغ باللون الوردي، في تغيير لافت في شكله.

وأوضح جافي أن تغيير لون شعره لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما جاء تنفيذًا لوعد كان قد قطعه على نفسه.

كما كشف اللاعب أنه أصبح يهتم بمظهره أكثر خلال السنوات الأخيرة، بعدما لم يكن يمنح شعره اهتمامًا كبيرًا عندما كان أصغر سنًا.

وقال: «عندما كنت أصغر سنًا، لم أكن أهتم كثيرًا بشعري. لكن مع مرور السنوات، بدأت أهتم أكثر بمظهري».

جافي برشلونة طبيب نفسي

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