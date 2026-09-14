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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة وتنفيذ توجيهات مجلس المحافظين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات القطاعات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.

وتناول الاجتماع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، مع توفير الأماكن المناسبة لها، إلى جانب سرعة إعداد خريطة متكاملة للعمل على إنشاء الأسواق الدائمة، فضلًا عن إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما ناقش الاجتماع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ ومتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع التأكيد على ضرورة الإعلان الواضح عن أسعار السلع، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي ملف التشجير، تم التأكيد إعداد وتنفيذ خطة متكاملة للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر والأرصفة الوسطى، والاستفادة الفورية من المساحات الخالية، واختيار أنواع الأشجار الملائمة، مع دراسة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا في أعمال الري مع الالتزام بعدم قطع أي أشجار إلا بعد الرجوع إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة،.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى النظافة والإنارة والطرق الداخلية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتعامل مع الإشغالات والمواقف العشوائية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

كما تناول الاجتماع توجيهات تكثيف أعمال جمع ونقل المخلفات، والقضاء على نقاط التجميع العشوائية، وقصر عمليات نقل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية والمنشآت المخصصة للمعالجة، مع التوسع في إبرام تعاقدات مع الكيانات الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني لجمع ونقل المخلفات بالقرى والمناطق النائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والحد من إلقاء المخلفات بصورة عشوائية.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، تم التأكيد على إعطاء الأولوية لأعمال رصف الطرق ضمن خطة الاستثمار للعام المالي 2026/2027، وفقًا لنتائج حصر الحالة الفنية للطرق، وسرعة إنهاء إجراءات التمويل والبروتوكولات الخاصة بالطرق ذات الأولوية، مع المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام التنفيذ، بالإضافة إلى حصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها وتحتاج إلى رفع كفاءة أو إعادة رصف، خاصة بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وإعداد محاضر التنسيق اللازمة بشأنها.

وأكد المحافظ أن شكاوى المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مع ضرورة تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، والتعامل مع الشكاوى من خلال تحليل أسبابها والعمل على حلها، وليس الاكتفاء باستقبالها، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

كما تم التأكيد على الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت الحكومية، مع مواصلة التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

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