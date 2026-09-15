خلافات الميراث تنتهي بمشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (إحدى السيدات، ابنتها)، طرف ثان: (عم الثانية، نجله) جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول ميراث "منزل كائن بذات العنوان" قاموا على أثرها بتبادل التعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى، وقيام الأخير بخلع الباب الحديدى للمنزل محل الخلاف.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.