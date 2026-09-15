خلافات على الميراث.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (إحدى السيدات ، نجلتها)، طرف ثان: (عم الثانية، نجله) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول ميراث "منزل كائن بذات العنوان" قاموا على إثرها بتبادل التعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى ، وقيام الأخير بخلع الباب الحديدى للمنزل محل الخلاف.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





