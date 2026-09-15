القبض على شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص يدير صفحة لبيع الألعاب النارية عبر الانترنت.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الألعاب النارية والتحصل منهم على مبالغ مالية وعقب ذلك يقوم بحظر حساباتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.