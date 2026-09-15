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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد 9 شهور من الواقعة.. رحلة سقوط المتهم بنشر صورة ريهام عبد الغفور المثيرة للجدل

الفنانة ريهام عبد الغفور
الفنانة ريهام عبد الغفور
ندى سويفى

بعد نحو 9 أشهر من نشر صورة أثارت جدلًا واسعًا للفنانة ريهام عبد الغفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة بعبارات مسيئة وخادشة، وألقت القبض عليه، لتنتهي بذلك رحلة طويلة من الفحص والتحريات بدأت منذ تداول الصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، فيما يجري فحص أوراق القضية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحكمة المختصة.

صورة من داخل السينما تشعل الأزمة

القصة بدأت عندما ظهرت صورة لريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص لأحد الأفلام داخل دار عرض بمول مصر، قبل أن تنتشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطت من زاوية أثارت استياء الفنانة، ثم أُعيد نشرها مصحوبة بتعليقات وعبارات اعتبرتها مسيئة لها.

وفور انتشار الصورة، تحركت الإجراءات القانونية، خاصة مع وصولها إلى نطاق واسع عبر منصات التواصل، لتبدأ الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عن التصوير والنشر.

ريهام أمام النيابة: فوجئت بالصورة في اليوم التالي

 

واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة ريهام عبد الغفور، التي أوضحت أنها حضرت العرض الخاص بدعوة رسمية باعتبارها إحدى بطلات العمل، وأنها فوجئت بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها داخل القاعة من زوايا كشفت مواضع كانت تحرص على إخفائها.

وأكدت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع مرئي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبين بعبارات مسيئة.

وتقدم حينها المستشار شعبان سعيد المحامي ببلاغ وكيلاً عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة، تضمن شكواهما من تداول الصورة بالطريقة التي ظهرت بها والتعليقات المصاحبة لها.

النيابة تحسم مصير المصورين

وفي شهر مايو الماضي، قررت النيابة المختصة في ٦ أكتوبر حفظ التحقيقات المتعلقة بواقعة التصوير داخل قاعة السينما، بعدما خلصت التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية أو جريمة يعاقب عليها القانون من جانب المصورين.

وكشفت التحقيقات أن التصوير داخل العرض الخاص تم بتصاريح مسبقة لعدد من الجهات الإعلامية والقنوات والصحف، كما تبين أن دار العرض من الأماكن العامة بالتخصيص، وهو ما انتفت معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وفقًا لما انتهت إليه النيابة.

كما لم تتوصل التحقيقات إلى دليل يثبت تعمد المصورين الإساءة إلى الفنانة، فضلًا عن صعوبة تحديد الشخص الذي التقط الصورة، في ظل وجود عدد كبير من المصورين داخل القاعة.

الخيط الذي لم ينقطع.. صاحب المنشور المسيء

 

رغم حفظ التحقيقات الخاصة بالمصورين، استمرت إجراءات الفحص بشأن الشخص الذي نشر الصورة عبر صفحته على «فيسبوك» وأرفقها بتعليق مسيء.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إجراء التحريات الفنية، وتتبع الحساب والنشاط المرتبط بالمنشور، حتى تمكنت من تحديد هوية صاحبه الذي تبين أنه يبلغ من العمر ٥٣ عاما وأنشأ صفحة تحمل اسم “صحافة حرة” كانت أول من نشر صورة الفنانة ريهام عبد الغفور. 

بعد 9 أشهر.. القبض على المتهم

 

وبعد أشهر من الفحص والتتبع، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط المتهم، الذي يواجه اتهامات بالسب العلني وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الواقعة، إلى جانب معالجة صورة باستخدام وسائل تقنية معلوماتية بقصد الإساءة إلى المجني عليها.

وقررت جهات التحقيق بنيابة ملوي الجزئية إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار فحص أوراق القضية تمهيدًا لعرضها على المحكمة المختصة.

صورة ريهام عبد الغفور المثيرة للجدل ريهام عبد الغفور عبارات مسيئة وخادشة نقيب المهن التمثيلية ٦ أكتوبر جرائم تقنية المعلومات

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