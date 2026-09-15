عودة طالبة تمريض الصف المختفية بعد 3 أيام والنيابة تحقق

بعد ٣ أيام من البحث والتحريات، أسدل الستار على لغز اختفاء الطالبة آية رضوان، طالبة معهد التمريض بالمعادي، عقب عودتها إلى أسرتها بقرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب الجيزة، فيما بدأت نيابة الصف التحقيق معها لكشف تفاصيل الفترة التي غابت خلالها عن ذويها، والوقوف على أسباب اختفائها وملابسات عودتها.

وكانت آية قد أجرت آخر اتصال بوالدتها في نحو الثالثة عصرًا، وأخبرتها خلاله بأنها اقتربت من الوصول إلى القرية، قبل أن ينقطع الاتصال بها ويُغلق هاتفها، ما دفع أسرتها إلى تحرير محضر بتغيبها، فيما كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مكانها.

وشكلت مباحث الجيزة فريق بحث مكبر لفحص خط سير الطالبة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع آخر تحركاتها، بالتزامن مع جهود الأسرة في البحث عنها ومناشدة الأهالي وأصحاب الكاميرات مساعدتهم في الوصول إليها.

وزادت حدة الغموض حول الواقعة عقب تلقي أسرة آية اتصالًا هاتفيًا من شخص طلب 50 ألف جنيه مقابل إرشادهم إلى مكانها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الاتصال وتحديد هوية صاحبه وبيان مدى ارتباطه بواقعة الاختفاء.

وبعد عودة آية، بدأت نيابة الصف تحقيقاتها في الواقعة، حيث تخضع الطالبة حاليًا للاستجواب للوقوف على ملابسات اختفائها، والاستماع إلى أقوالها بشأن الفترة التي انقطع خلالها التواصل معها، وكشف حقيقة الاتصال الذي تلقته أسرتها، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.