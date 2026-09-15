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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب يطعن خاله حتى الوفاة بطوخ ويختبئ داخل الأراضي الزراعية

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

شهدت قرية الصفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب على التعدي على خاله وطعنه عدة طعنات متفرقة من الخلف، ما أسفر عن وفاته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه مختبئًا داخل الأراضي الزراعية، وبحوزته سلاح الجريمة.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد مكان اختباء المتهم.
وبعد جهود بحث وتحريات مكثفة استمرت لأكثر من 76 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم، حيث تبين اختباؤه داخل الأراضي الزراعية «الغيطان»، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته سلاح الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


وأسفرت جهود المقدم مصطفى دياب، والرائد طه سعيد، والنقيب أحمد حسين، عن تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.


وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تعدى على خاله «إ. ف. م» من الخلف، وسدد له عدة طعنات متفرقة، ما أدى إلى وفاته، كما تعدى على ابن خاله، وأصابه وتسبب في قطع عدد من أصابعه.


وبحسب روايات شهود عيان، فإن المجني عليه كان قد تولى تربية المتهم منذ أن كان عمره 3 أشهر، وظل يرعاه ويعامله كأحد أبنائه، كما حاول مساعدته في العلاج من إدمان المواد المخدرة، وأدخله إحدى المصحات أكثر من مرة، إلا أنه كان يهرب منها.


وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، وكشف كافة ملابسات الواقعة ودوافعها.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ قرية الصفا مدير أمن القليوبية

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