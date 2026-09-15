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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب: جمهور الأهلي كله قلقان ومحدش راضي عن الأداء.. مفيش جملة فى الملعب

عماد متعب
عماد متعب
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد حسام غالي وعماد متعب، نجما الأهلي السابقان، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم تحقيقه الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسام غالي، خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة: «أداء الأهلي أمام أبو قير للأسمدة كارثي النهارده، الانتشار خاطئ ومش انتشار لعيبة كبيرة، فريق أبو قير للأسمدة اللي لسه صاعد، طلوعه بالكرة والانتشار أحسن من الأهلي بكثير».

من جانبه، أكد عماد متعب أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة، قائلًا: «النهارده جمهور الأهلي كله قلقان ومحدش راضي عن الأداء في الخمس مباريات».

ووجه متعب رسالة إلى المدير الفني للأهلي الحسين عموتة، قائلًا: «لازم كابتن حسين عموتة ياخد باله، التكشير والغضب مش الحل، إحنا بنتكلم على نادي الأهلي».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «ولما نقول هوية الأهلي مش بنقول أي كلام، ليه أجيب جول في الدقيقة 25 وأرجع أدافع من غير ما أضغط؟ هو أنا بلاعب منافس أقوى مني أو أجهز مني؟».

وتابع: «فيه مشاكل في التمركز والتحرك من غير كورة والضغط، أنا مش شايف ولا جملة بتتطبق في الملعب».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت الجهة اليسرى من المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني، ليؤمن فوز الأهلي وحصد الفريق الأحمر النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

حسام غالي عماد متعب الأهلي أبو قير للأسمدة

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