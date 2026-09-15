عماد متعب لعموتة: العصبية والتكشير مش دليل على قوة المدرب

وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن العصبية والتكشير لا يعبران عن قوة المدرب.

وقال عماد متعب خلال الاستديو التحليلي عبر قناة «أون سبورت»: «رسالتي لعموتة.. التكشير والعصبية مش دليل قوة».

وحقق الأهلي بقيادة الحسين عموتة الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن الفريق الأحمر الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.