فرج عامر: اللياقة البدنية والذهنية انخفضت للاعبي الأهلي

حقق الأهلي فوزا مستحقا علي أبوقير للأسمدة بثنائية نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

و علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر فيسبوك كاتبا:اداء الاهلي هبط ، وابوقير للاسمدة بتهاجم والاهلي بيدافع ، للاسف اللياقة البدنية والذهنية انخفضت للاعبي الاهلي

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وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 16 ،بعدما استلم أشرف بنشرقي الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومن ثم مررها لسفيان بنجديدة الذي مررها إلى أحمد سيد زيزو في منطقة الجزاء ومن ثم مر وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.



وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 94، بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة من الجهة اليسرى إلى زميله حسين الشحات بالقرب من منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكن أقصى يسار المرمى.

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، وتجمد في المركز السابع برصيد 3 نقاط.

