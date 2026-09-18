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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصادم في بحر الصين الجنوبي.. بكين تحذر مانيلا من مغبة التعدي والاستفزاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

شهدت مياه شيان بين جياو في نانشا تشونداو "جزر سبراتلي" حادث تصادم جديد بين خفر السواحل الصيني والفلبيني، تبادل خلاله الجانبان الاتهامات بتعمد الاصطدام، وسط تحذيرات صينية من "عواقب وخيمة".

الرواية الصينية: استفزاز متعمد

وقال جيانج لو، المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، في بيان عبر الحساب الرسمي على تطبيق "وي تشات" يوم الجمعة، إن قارباً فلبينياً تسبب في الاصطدام بعد تجاهله تحذيرات متكررة.

وأوضح أن القارب الصيني "سانتشو آو" كان ينفذ عمليات لحماية الحقوق وإنفاذ القانون في المنطقة، عندما قام القارب الفلبيني رقم 3015 بتغيير مساره عمداً وزيادة سرعته فجأة ليقطع بشكل مائل أمام مقدمة القارب الصيني، مما أدى إلى الاصطدام.
وأضاف جيانج، وفق صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، أن تصرفات القارب الفلبيني تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتهدد سلامة سفن وأفراد خفر السواحل الصيني، مؤكداً أن عمليات القارب الصيني كانت احترافية ومنتظمة ومعقولة وقانونية، وأن المسؤولية تقع كاملة على الجانب الفلبيني.

واختتم قائلاً: "نحذر الجانب الفلبيني بشدة من ضرورة التوقف فوراً عن جميع أعمال التعدي والاستفزاز، وإلا سيتحمل جميع العواقب المترتبة عليها"، مشدداً على أن خفر السواحل الصيني سيواصل عملياته في المياه الخاضعة للولاية الصينية لحماية السيادة الإقليمية والحقوق والمصالح البحرية.

الرواية الفلبينية: صدم متعمد لسفينة صيد

في المقابل، اتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة صينية بتعمد صدم سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفلبيني صباح الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث بين البلدين في المياه المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، جاي تارييلا، إن السفينة الصينية رقم CCG-21585 صدمت السفينة الفلبينية BRP Datu Magat Salamat التابعة لمكتب مصايد الأسماك والموارد المائية، والتي كانت تنقل دعماً بالوقود للصيادين الفلبينيين على بعد نحو 54 ميلاً بحرياً قبالة مقاطعة بالاوان.

وأضاف أن السفينة الصينية قطعت مسار السفينة الفلبينية من الخلف على مسافة 10 أمتار في تمام الساعة 11:04 صباحاً بالتوقيت المحلي، ثم كررت المناورة بعد تسع دقائق واصطدمت بها. 

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاصطدام وقع في الساعة 11:13 صباحاً دون تسجيل إصابات.

وأظهر تقييم أولي للأضرار أجراه خفر السواحل الفلبيني وجود أجزاء مثنية ومكسورة ومنفصلة من الدرابزين الرئيسي على الجانب الأيمن، وتشوهاً في الدعامات المعدنية والهياكل الداعمة، وتناثر الحطام على سطح السفينة.

وأفاد خفر السواحل الفلبيني أن قائده الأدميرال روني جيل جافان أمر بإرسال فرق بحرية وجوية إلى المنطقة لمساعدة طاقم مكتب مصايد الأسماك وضمان سلامته.

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