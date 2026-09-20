بقرار من معتمد جمال .. حسام عاشور ينضم لتدريبات الفريق الأول بالزمالك

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد حسام عاشور التقي، جناح فريق الشباب بالنادي، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعب فرصة للتدرب مع الفريق الأول، في ظل سياسة معتمد جمال بمنح الفرصة للعناصر المميزة من قطاع الناشئين، ومتابعة مستوياتهم تمهيدًا للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يواصل حسام عاشور التقي تدريباته مع الفريق الأول، على أن يحدد الجهاز الفني مدى إمكانية دخوله ضمن حساباته في المباريات المقبلة وفقًا لمستواه واحتياجات الفريق.