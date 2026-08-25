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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني يفتح النار بسبب أكرم توفيق: جبتوه من قطر ومقعدينه احتياطي ليه؟

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
ميرنا محمود

انتقد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، طريقة التعامل مع صفقة أكرم توفيق، لاعب الفريق، مؤكدًا أن التعاقد مع أي لاعب يجب أن يكون بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية منه.

وقال عبد الغني، خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب البلدوزر": «جبتوا أكرم توفيق من قطر وعنده 30 سنة.. أي نادي لما يفكر يجيب لاعب يا إما يجيب لاعب صغير وواعد يكمل معاه، يا إما لاعب كبير يدي فورًا وعلى أعلى مستوى».

وأضاف: «أكرم لاعب كويس وبيغطي أكتر من مركز، لكن مقعدينه احتياطي ليه؟ صحيح مراحش كأس العالم، بس أنت جايبه ليه لو مش هتستفيد منه؟».

وتطرق عبد الغني إلى تاريخ إصابات أكرم توفيق، قائلًا: «أنا مش بتجنى عليه وربنا يشفيه، لكن عنده تاريخ إصابات وعمل عمليتين رباط صليبي.. لازم تكون حاسب حساب الاحتمالات دي واستفادتك الفنية منه».

وأشار إلى أن هناك لاعبين مغاربة انضموا للفريق ولم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة، قائلًا: «زي اللعيبة المغاربة اللي جم وما لعبوش تقريبًا من أول ما وصلوا بسبب الإصابات».

واختتم عبد الغني حديثه بانتقاد غياب النقاش حول بعض القرارات، قائلًا: «لما الواحد يحلل الكلام ده بالعقل والمنطق ويقول اتعمل إزاي ومين المسؤول؟ مفيش حد بيرد ولا في نقاش حقيقي.. أول ما تتكلم بالعقل، تلاقي ناس تشغل الكتائب تشتم وتهاجم، وهما أصلًا ميعرفوش أنت مين ولا بتتكلم منين! المهم إنك انتقدت قرار فيبدأ الهجوم».

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