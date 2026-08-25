ما يتم تداوله كذب.. هدى الأتربي تنفي اعتذارها عن فيلم هيروشيما

نفت الفنانة هدى الإتربي أحد الأخبار المتداولة التي تعلن اعتذارها عن المشاركة في فيلم "هيروشيما" أمام النجم أحمد السقا وأنها تنتظر بداية تصوير أحداث الفيلم التي تشارك في بطولته



ونشرت الاتربي الخبر الذي أعلنه أحد المواقع وكتبت "الخبر غير صحيح وما يتم تداوله كذب" ومن المفترض أن تقدم هدى الاتربي شخصية مطربة معتزلة



ويستعد الفنان أحمد السقا، لتصوير المشاهد الأولى من فيلم "هيروشيما"، بعد عدة تأجيلات لظروف فنية، حيث التقى مؤخرًا بالمخرج أحمد نادر جلال، لوضع اللمسات النهائية على العمل لانطلاق تصويره



ومن المفترض أن يبدأ تصوير الفيلم، مطلع شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة الفنانة مي عمر والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.



وكان بدء تصوير الفيلم قد تأجل أكثر من مرة جاء خلال الفترة الماضية بسبب ارتباط معظم أبطال العمل بتصوير مشروعاتهم الفنية، حيث كان أحمد السقا منشغلًا بتصوير فيلم خلي بالك من نفسك، فيما تواجد عدد من النجوم خارج مصر بسبب ارتباطات فنية وسفر، لذلك فضّل صناع الفيلم انتظار اكتمال تواجد جميع الأبطال من أجل بدء التصوير وفق الجدول النهائي.



ويضم فيلم هيروشيما مجموعة من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الإتربي، محمد لطفي، علاء مرسي، عماد صفوت، هيثم زيدان، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج آلاء لاشين بالتعاون مع أيمن بهجت قمر.